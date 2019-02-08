«Гарантий нет»: Небензя о возможном вооруженном конфликте Косово и Сербии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключает, что армия Косово может атаковать сербское население. Об этом сообщает РИА «Новости».

Постпред отметил, что подготовка «косовоалбанских военных» ведется при поддержке НАТО и США.

«Гарантий, что так называемые ВС Косово, состоящие во многом из террористов «Освободительной армии Косово», не будут использованы против сербского населения, нет», — подчеркнул Небензя.

Ранее сообщалось, что парламент Косово утвердил создание армии.