МИД пообещал ответить на действия Норвегии в Арктике

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не оставит без реакции действия Норвегии по эскалации напряженности в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Норвегия продолжает курс на эскалацию напряженности и повышение рисков военной деятельности.

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Она также добавила, что Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоились, что Норвегия как сосед России мало тратит на оборону.