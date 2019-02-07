Догнать США: Китай планирует спустить на воду шесть авианосцев через 15 лет

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Китай планирует увеличить арсенал до шести авианосцев к 2035 году, чтобы догнать ВМС США, пишет South China Morning Post со ссылкой на мнение экспертов.

В КНР планируют создать еще четыре атомных авианосца, говорится в материале. Возможный экономический спад и торговая война с США не повлияет на планы по созданию авианосцев, говорят эксперты.

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«Бюджет на военную модернизацию не будет урезан, даже если [Пекин] решит [применить силу] для воссоединения Тайваня. В случае сценария войны, [Пекин] может сократить расходы на такие позиции, как инфраструктура, но увеличит военные расходы», — сказал Ван Юнфэй, военно-морской эксперт и отставной офицер НОАК.

Эксперты отмечают, что после десятилетий попыток закрыть этот пробел, арсенал военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к этому времени приблизится к уровню ведущей мировой сверхдержавы в авианосной технике — США, однако добавляют, что оно китайская техника будет отставать из-за нехватки опыта в бою, говорится в материале.

На вооружении Китая находится один авианосец — «Ляонин», введенный в эксплуатацию в 2012 году. Первый авианосец проекта «тип 001А» до сих пор проходит испытания.