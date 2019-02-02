Не останется без ответа: Медведев отреагировал на выход США из ДРСМД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал выход США из ДРСМД. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, это ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности.
«Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из Договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа», — написал Медведев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспрецедентными меры США по развертыванию «небывалой гонки вооружений».