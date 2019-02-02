Не останется без ответа: Медведев отреагировал на выход США из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12128125/RIAN_3008983.HR-pic905-895x505-62434.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал выход США из ДРСМД. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, это ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности.

«Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из Договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа», — написал Медведев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспрецедентными меры США по развертыванию «небывалой гонки вооружений».