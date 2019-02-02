В Киргизии может появиться еще одна военная база России
Новый посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов ответил на вопрос о возможном открытии второй российской военной базы на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, существующая авиабаза в Канте является важным стабилизирующим фактором для всей Центральной Азии, и Бишкек поддерживает предложение об ее укреплении. При этом возможность открытия еще одной базы не исключена.
«Так что, думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран», — сказал Джекшенкулов.
Он подчеркнул, что необходимо также учитывать специфику региона Ферганская долина, частью которой является юг Киргизии, так как в нем есть ряд острых вопросов социально-экономического и демографического характера.
Ранее были названы сроки визита российского президента Владимира Путина в Киргизию.