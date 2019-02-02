Пентагон может создать перехватчик гиперзвукового оружия

Директор американского Агентства по противоракетной обороне генерал- лейтенант Сэм Гривз рассказал, что Пентагон допускает возможность создания новой системы перехвата, передает ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о новом перехватчике, предназначенном для защиты от гиперзвукового оружия. Он заметил, то в настоящее время минобороны страны выясняет, насколько быстры доступные на данный момент перехватчики.

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«Я не могу сказать, что на сегодняшний день мы однозначно нуждаемся в новом перехватчике», — сказал Гривз.

Ранее сообщалось, что во Франции начали разработку гиперзвукового оружия.