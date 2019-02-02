Ослепляющие противника системы поступили в ВМФ России

В холдинге «Росэлектроника» проинформировали о начале поставок ВМФ России ослепляющих противника станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, такими системами были оборудованы фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Впоследствии ими оснастят еще два судна.

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Как заявили в компании, добровольцы рассказали, что при размещении систем на расстоянии до 2 тыс. м от позиций стрелков цель нельзя было увидеть.

«20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве», — говорится в заявлении.

Ранее ВМФ России получил новейший корабль «Иван Антонов».