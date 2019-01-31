Стало известно, сколько мирных жителей погибли от авиаударов коалиции в Сирии
Стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коалиции.
Как отмечается, число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек.
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Уточняется, что за обозначенный период коалиция провела 32,39 тысячи авиаударов.
Ранее сообщалось, что в Минобороны обвинили США в блокировке колонны гуманитарной помощи в Сирии.