Стало известно, сколько мирных жителей погибли от авиаударов коалиции в Сирии

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Стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Как отмечается, число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек.

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Уточняется, что за обозначенный период коалиция провела 32,39 тысячи авиаударов.

Ранее сообщалось, что в Минобороны обвинили США в блокировке колонны гуманитарной помощи в Сирии.