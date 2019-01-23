Ожирение «спасло» 135 тысяч призывников от службы в российской армии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каждый год примерно 135 тысяч призывников получают отвод от службы в армии из-за болезней, связанных с нарушением питания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, здоровое питание является одним из направлений работы ведомства в рамках нацпроекта. Она заметила, что при выполнении запланированных мер можно снизить показатели по ожирению к 2024 году.

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«По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам из-за заболеваний, связанных с нарушением питания», — сказала Попова.

Она также обратила внимание на сахарный диабет, от которого страдают многие дети.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил об участившихся случаях голодных обмороков у школьников Кузбасса.