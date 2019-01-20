В Госдуме заявили о злоупотреблении США миролюбием России

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США все чаще злоупотребляют миролюбием России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он привел в пример отправку американского эсминца «Дональд Кук» в Черное море, целью которого якобы было обеспечение и укрепление стабильности в регионе.

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«До бесконечности столь агрессивная политика (США. — «Газета.Ru») продолжаться не может»,— подчеркнул Шеремет.

При этом депутат назвал это событие провокацией, с помощью которой США надеются заработать себе «дивиденды». Он выразил мнение, что Вашингтон хочет взять реванш на украинском направлении за прошлые неудачи в Сирии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море.