США запустили ракету с разведспутником Delta IV
Частная американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy с разведывательным спутником с космодрома в Калифорнии. Об этом говорится в твиттере ULA.
Сообщается, что запуск состоялся с задержкой в шесть минут из-за сильного ветра. Пуск ракеты был осуществлен с базы ВВС США в Калифорнии.
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Запуск ракеты неоднократно откладывался по разным причинам.
Ранее сообщалось, что запуск Delta IV отметили за 7,5 секунд до старта.
First look at launch! #DeltaIVHeavy #NROL71 pic.twitter.com/IsN9xcQezx— ULA (@ulalaunch) 19 января 2019 г.