США запустили ракету с разведспутником Delta IV

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Частная американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy с разведывательным спутником с космодрома в Калифорнии. Об этом говорится в твиттере ULA.

Сообщается, что запуск состоялся с задержкой в шесть минут из-за сильного ветра. Пуск ракеты был осуществлен с базы ВВС США в Калифорнии.

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Запуск ракеты неоднократно откладывался по разным причинам.

Ранее сообщалось, что запуск Delta IV отметили за 7,5 секунд до старта.