В МИД России назвали неприемлемым ультиматум США по ДРСМД
Замглавы МИД России Сергей Рябков на встречах с иностранными дипломатами заявил о неприемлемости ультиматумов США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По мнению замминистра, таким образом Соединенные Штаты пытаются прикрыть собственное нарушение ДРСМД и линию на его окончательное разрушение.
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«Обращено внимание на то, что американцы отвергли наше предложение о взаимной транспарентности для снятия имеющихся озабоченностей», — говорится в сообщении.
Он добавил, что разрушение Вашингтоном одного из краеугольных камней глобальной стабильности угрожает международной безопасности.