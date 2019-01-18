В МИД России назвали неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/140/10794140/RIAN_02422602.HR.ru-pic905-895x505-22080.jpg">

Замглавы МИД России Сергей Рябков на встречах с иностранными дипломатами заявил о неприемлемости ультиматумов США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению замминистра, таким образом Соединенные Штаты пытаются прикрыть собственное нарушение ДРСМД и линию на его окончательное разрушение.

Реклама

«Обращено внимание на то, что американцы отвергли наше предложение о взаимной транспарентности для снятия имеющихся озабоченностей», — говорится в сообщении.

Он добавил, что разрушение Вашингтоном одного из краеугольных камней глобальной стабильности угрожает международной безопасности.

Ранее глава МИД ФРГ рассказал, как спасти ДРСМД.