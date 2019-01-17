В Латвии признали беззащитность перед Россией
Бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский заявил, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут. Об этом сообщает Rubaltic.
По его словам, при возможном конфликте армия Латвии не успеет повоевать.
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Он также добавил, что аналогичная судьба может ждать и Польшу с Румынией.
Рубловский подчеркнул, что политики в Латвии постоянно «обостряют» отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что в ФРГ призвал НАТО объединиться для противостояния «российской угрозе».