Новый доклад Пентагона будет учитывать «гиперзвуковую угрозу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11805829/RTX5F1SX-pic905-895x505-2705.jpg">

Новый доклад Пентагона о противоракетной обороне (ПРО) будет предусматривать положения о «гиперзвуковой угрозе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

Представитель администрации президента подчеркнул, что новый доклад призван «реагировать на окружение».

Реклама

«[В современном мире] имеется не только угроза баллистических ракет, но и угроза крылатых ракет и новейших видов оружия, таких как гиперзвуковое», — сказал представитель.

Он также добавил, что американское военное ведомство расширило список угроз, на которые Соединенным Штатам следует реагировать.

Ранее сообщалось, что США намерены использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая.