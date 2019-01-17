Новый доклад Пентагона будет учитывать «гиперзвуковую угрозу»
Новый доклад Пентагона о противоракетной обороне (ПРО) будет предусматривать положения о «гиперзвуковой угрозе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.
Представитель администрации президента подчеркнул, что новый доклад призван «реагировать на окружение».
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«[В современном мире] имеется не только угроза баллистических ракет, но и угроза крылатых ракет и новейших видов оружия, таких как гиперзвуковое», — сказал представитель.
Он также добавил, что американское военное ведомство расширило список угроз, на которые Соединенным Штатам следует реагировать.
Ранее сообщалось, что США намерены использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая.