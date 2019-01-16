Лавров: Россия готова спасать ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Москва по-прежнему готова работать над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Он также выразил надежду на то, что и Европа приложит для этого усилия, а не будет поддаваться США.
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«Мы по-прежнему готовы работать по спасению Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал Лавров.
Министр добавил, что европейские страны в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой.
«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.