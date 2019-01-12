Политолог призвал НАТО объединиться для противостояния «российской угрозе»

Старший научный сотрудник Фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт заявил, что противостоять «российской ядерной угрозе» смогут только США. Об этом он написал в колонке для Welt.

По его словам, одной из главных целей российской стороны является «политическое расшатывание» единства западных государств, поэтому им необходимо объединиться. Кроме того, Трэнерт призвал страны Альянса открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, а также сохранять сплоченность.

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Он также отметил, что по возможности размещения ракет в Европе следует избежать.

Ранее в МИД России отреагировали на готовность НАТО к «военным мерам».