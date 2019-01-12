Генерал ВСУ рассказал, когда Украина вступит в НАТО

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Бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины(ВСУ) генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал сроки вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, это произойдет через 5-10 лет.

Он назвал «достаточно реалистичной» возможность достигнуть стандартов военного альянса.

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Игорь Романенко добавил, что разработанный план реформирования украинской армии должен быть завершен к 2020 году.

Ранее сообщалось, что полковник ВСУ заявил о недееспособности украинской армии.