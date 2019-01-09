В МИДе сообщили о готовности к консультациям с США по ДРСМД

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Россия готова провести консультации с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, это может произойти на уровне военных и дипломатов.

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«Мы готовы к диалогу, если США будут к этому готовы. Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, Советов Безопасности. Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что это должен быть диалог «на основе равноправия».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ рассказал, у кого есть ключ к сохранению ДРСМД.