В МИДе сообщили о готовности к консультациям с США по ДРСМД
Россия готова провести консультации с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, это может произойти на уровне военных и дипломатов.
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«Мы готовы к диалогу, если США будут к этому готовы. Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, Советов Безопасности. Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что это должен быть диалог «на основе равноправия».
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ рассказал, у кого есть ключ к сохранению ДРСМД.