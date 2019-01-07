Трамп открестился от быстрого вывода войск из Сирии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уходим из Сирии, но мы сделаем это таким образом, что мы не уйдем окончательно», — сказал Трамп.

По его словам, военные США покинут территорию Сирии после победы над террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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Он также подчеркнул, что борьбу с ИГ могут вести без участия США другие страны.

Ранее сообщалось, что США пообещали Израилю поддержать атаки в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.