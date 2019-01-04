Пираты атаковали судно с 23 россиянами

Пираты в ночь на 2 января атаковали у берегов Бенина судно MSC Mandy, передает РИА «Новости».

На борту находились 23 россиянина и один украинец.

Отмечается, что на борт ворвались 7-9 вооруженных холодным и автоматическим оружием человек, которые начали грабить экипаж.

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Также известно, что инцидент произошел во время дрейфа судна в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе.

В апреле прошлого года сообщалось, что Южная Корея отправит корабль на поиски захваченных пиратами моряков.