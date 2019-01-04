Президент Бразилии обеспокоился связями России с «диктатурой» в Венесуэле

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в эфире местного телевидения, что связи российских властей с «диктаторским» режимом в Венесуэле являются поводом для беспокойства. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в октябре прошлого года Россия провела маневры в Венесуэле. Болсонару отметил, что «всем известно», какие «намерения» у президента и «диктатора» Венесуэлы Николаса Мадуро.

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«На протяжении последних 20-25 лет наши вооруженные силы были брошены по политическим причинам, потому что мы, представители вооруженных сил, являемся последним препятствием для социализма. Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», — подчеркнул бразильский президент.

Ранее Болсонару выразил готовность разместить в стране военную базу США.