На Украине рассказали, что получили от НАТО благодаря военному положению

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На Украине замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что страна получила от НАТО современные средства связи. Об этом он сказал в эфире телеканала «Zik».

По словам Гримчака, получение средств связи стало возможно, в том числе и благодаря военному положению.

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«Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает», — сказал Грымчак.

Он не стал уточнять, что именно было получено от альянса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию страны, которые позволили бы закрепить стратегический курс на приобретение полноправного членства государства в Евросоюзе и НАТО.