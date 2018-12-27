На Украине рассказали, что получили от НАТО благодаря военному положению
На Украине замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что страна получила от НАТО современные средства связи. Об этом он сказал в эфире телеканала «Zik».
По словам Гримчака, получение средств связи стало возможно, в том числе и благодаря военному положению.
Реклама
«Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает», — сказал Грымчак.
Он не стал уточнять, что именно было получено от альянса.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию страны, которые позволили бы закрепить стратегический курс на приобретение полноправного членства государства в Евросоюзе и НАТО.