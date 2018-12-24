В Совфеде отреагировали на разгром военными Украины пансионата на границе с Крымом
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич дал комментарий после того, как военные Украины разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат. Об этом сообщает ФАН.
По его словам, введенное на украинской территории военное положение не имеет смысла, а происходящее связано с политическими амбициями президента Украины Петра Порошенко, который пытается создать напряженную ситуацию вокруг России и Украины.
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«Все проблемы и трудности Украины, которые были созданы под внешним управлением, сегодня переложены на плечи Российской Федерации», — сказал Клинцевич.
Ранее сообщалось, что военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом.