Лавров усомнился в выводе войск США из Сирии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии решит «проблему незаконного вооруженного присутствия» Соединенных Штатов в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лавров заявил, что войска США «незаконно» присутствуют в Сирии. По его словам, американская сторона «постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР» вопреки нормативным документам, принятыми Советом безопасности ООН.
«Посмотрим, во что выльется объявленный президентом Трампом «уход» США из Сирии», — заключил Лавров.
Президент России Владимир Путин трижды объявлял о выводе войск из Сирии, однако российские военные все еще находятся на территории страны.
Ранее в Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск из САР.