Лавров усомнился в выводе войск США из Сирии

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии решит «проблему незаконного вооруженного присутствия» Соединенных Штатов в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров заявил, что войска США «незаконно» присутствуют в Сирии. По его словам, американская сторона «постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР» вопреки нормативным документам, принятыми Советом безопасности ООН.

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«Посмотрим, во что выльется объявленный президентом Трампом «уход» США из Сирии», — заключил Лавров.

Президент России Владимир Путин трижды объявлял о выводе войск из Сирии, однако российские военные все еще находятся на территории страны.

Ранее в Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск из САР.