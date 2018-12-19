В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров

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Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что представители британской особой воздушной службы (SAS) в данный момент находятся на горловском направлении и планирует похищения донецких солдат и офицеров. Об этом сообщает ДАН.

По словам Безсонова, в данном регионе присутствует одно из подразделений SAS.

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«По нашим данным, военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории ДНР представителей командования и военнослужащих народной милиции», — сказал Безсонов.

Он добавил, что после похищения их планируется представить как кадровых военных Вооруженных сил России.

Источников данной информации Безсонов не уточнил.

Ранее в ДНР сообщили о подготовке ВСУ масштабных диверсий на экологически опасных объектах Донбасса.