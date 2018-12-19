В ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров
Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что представители британской особой воздушной службы (SAS) в данный момент находятся на горловском направлении и планирует похищения донецких солдат и офицеров. Об этом сообщает ДАН.
По словам Безсонова, в данном регионе присутствует одно из подразделений SAS.
«По нашим данным, военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории ДНР представителей командования и военнослужащих народной милиции», — сказал Безсонов.
Он добавил, что после похищения их планируется представить как кадровых военных Вооруженных сил России.
Источников данной информации Безсонов не уточнил.
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