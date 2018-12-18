Reuters: Япония закупит больше истребителей США для противостояния Китаю и России

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Япония в течение следующих пяти лет ускорит расходы на новейшие истребители со стелс-технологией, ракеты большой дальности и другое оборудование для поддержки американских войск в западной части Тихого океана, передает агентство Reuters со ссылкой на новые правительственные документы по обороне.

Как отмечает агентство, такие планы отражают намерение Японии стать региональной державой, во время того, как Китай наращивает свою военную мощь, а Россия оказывает влияние на своего американского союзника.

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«Соединенные Штаты остаются самой мощной страной в мире, но проявляется национальное соперничество, и мы признаем важность стратегического соперничества как с Китаем, так и с Россией, когда они бросают вызов региональному порядку», — говорится в 10-летнем оборонном плане, одобренным правительством премьер-министра страны Синдзо Абэ.

В документе также отмечается, что на оборонное видение Японии в последнее время серьезно повлияли такие страны, как США, Китай, КНДР и Россия.

Япония планирует закупить 45 американских истребителей F-35 за приблизительно $4 млрд, в дополнение к уже заказанным 42 самолетам, говорится в материале.

Отмечается, что закупка F-35 поможет Японии избежать торговой войны с Соединенными Штатами. Так, президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины на импорт японских автомобилей. Позже на саммите в Аргентине Трамп поблагодарил Абэ за покупку американских истребителей.