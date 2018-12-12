Россия и Венесуэла провели подготовку к совместным полетам

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В российском Минобороны проинформировали о подготовке к совместным полетам России и Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подготовка проходила на венесуэльском аэродроме Майкетия. В ней принимали участие российские ВКС и венесуэльские ВВС.

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Согласно имеющейся информации, летчики стран изучили район полетов, проработали механизмы взаимодействия, а также провели практические тренировки и выполнили полетные задания.

Ранее в российском МИДе ответили на «лихой твит» Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле.