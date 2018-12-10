Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора инцидент в Керченском проливе, ситуацию в Сирии, а также намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). ОБ этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
В сообщении отмечается, что лидеры государств выразили обоюдную заинтересованность в сдерживании эскалации в Азовском море.
«Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из ДРСМД», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее сообщалось, что Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Керченском проливе в начале второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.