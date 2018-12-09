CNN: умер один из первых афроамериканцев в ВВС США

Американский ветеран Уилфред Дефо, который служил в составе первого в истории ВВС США подразделения афроамериканцев, скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, тело Дефо было найдено полицией в его квартире в Нью-Йорке.

Как отмечается, причина смерти ветерана пока неизвестна.

Во время Второй мировой войны в составе ВВС США были сформированы две группы, укомплектованные афроамериканцами. Они получили неофициальное название «Пилоты из Таскиги».