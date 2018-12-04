В Совфеде предложили ограничить Европой действие ДРСМД

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Российская сторона могла бы адаптировать договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, чтобы его действие распространялось только на Европу при базировании ракет за ее пределами, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает РИА «Новости».

«Сегодняшнее недопонимание по вопросу ДРСМД можно было бы урегулировать с помощью полноценных переговоров России и США. Их результатом могла бы стать адаптация договора. Например, можно было бы ограничить зону его действия европейским театром при разрешении размещения ракет средней и меньшей дальности в других регионах, где для этого есть объективная целесообразность», — сказал Бондарев.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО заявил о подготовке к прекращению ДРСМД.