Володин назвал дату рассмотрения в Госдуме кандидатур министров

Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании, посвященном утверждению Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Кандидатуры вице-премьеров Дума рассмотрит 13 мая, добавил председатель нижней палаты парламента.

До этого источники РБК сообщали, что Денис Мантуров перестанет возглавлять Минпромторг. При этом он сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве.

Также сообщается, что пост вице-премьера может покинуть Юрий Трутнев.

Кроме того, анонсированы перестановки в министерстве энергетики. Источники рассказали, что пост министра покинет Николай Шульгинов. Отмечается, что в числе кандидатов на пост будущего главы Минэнерго находится нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

При этом СМИ пишут, что свои посты сохранят министр финансов Антон Силуанов, а также министр труда и соцзащиты Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.