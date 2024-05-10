Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что каждый член правительства должен нести персональную ответственность за достижение результатов. Его слова приводит ТАСС.

«Результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов, и каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение. Хочу заверить вас, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе», — сказал Мишустин.

На пленарном заседании 10 мая Государственная Дума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром Российской Федерации.

Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность. 375 депутатов проголосовали за утверждение Мишустина, 57 человек воздержались. В частности партия КПРФ отказалась голосовать за Мишустина. Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства.

Ранее Мишустин заявил о необходимости добиться повышения доходов граждан РФ.