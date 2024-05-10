Мишустин поблагодарил Госдуму за одобрение его кандидатуры

Михаил Мишустин выразил благодарность депутатам Государственной думы за одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра России. Об этом сообщает ТАСС.
«Уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить за одобрение моей кандидатуры на должность председателя правительства РФ», — сказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы кабмина.
Он также отметил консолидацию общества вокруг президента РФ Владимиру Путину и «его курса развития».
«Несмотря на разные взгляды на многие вопросы, сегодня вы поддержали прежде всего решения президента», — заявил Мишустин, обращаясь к парламентариям.
Вместе с тем он сказал, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал свою эффективность, его необходимо сохранять.
10 мая Госдума утвердила Мишустина премьер-министром России. Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено Путину для назначения Мишустина на должность.
Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера заявил, что правительство РФ в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан.
Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.