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Мишустин поблагодарил Госдуму за одобрение его кандидатуры

Мишустин поблагодарил депутатов ГД за одобрение его кандидатуры на пост премьера

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин выразил благодарность депутатам Государственной думы за одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра России. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить за одобрение моей кандидатуры на должность председателя правительства РФ», — сказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы кабмина.

Он также отметил консолидацию общества вокруг президента РФ Владимиру Путину и «его курса развития».

«Несмотря на разные взгляды на многие вопросы, сегодня вы поддержали прежде всего решения президента», — заявил Мишустин, обращаясь к парламентариям.

Вместе с тем он сказал, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал свою эффективность, его необходимо сохранять.

10 мая Госдума утвердила Мишустина премьер-министром России. Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено Путину для назначения Мишустина на должность.

Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера заявил, что правительство РФ в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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