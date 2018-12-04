Грызлов оценил влияние военного положения на Украине

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Представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что введение военного положения на Украине является негативным фактором для минского процесса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что введение военного положения обсуждалось на встрече контактной группы в Минске во вторник, 4 декабря.

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«Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — заявил Грызлов.

По его словам, российская делегация обратила внимание ОБСЕ на негативные последствия действий Киева.

«Добавлю, что эти шаги увеличивают пропасть между Донбассом и Киевом», — подчеркнул Грызлов.

Ранее сообщалось, что Украина привела в боеготовность корабли погранслужбы.