Минобороны установило дивизион «Панцирь-С» в Крыму
Минобороны усилило систему противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», передает РИА «Новости».
«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области с личным составом войск противовоздушной обороны ЮВО проведены боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в четверг, 29 ноября, на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной встал дивизион зенитной ракетной системы С-400.
Ранее в Крыму заступил на службу третий дивизион С-400.