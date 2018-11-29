Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану
Спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Россия должна присоединиться к противодействию Ирану в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия Ирана «дестабилизируют» ситуацию в Сирии.
Он также добавил, что все силы под командованием Ирана необходимо убрать с территории САР.
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Ранее Джеффри заявил, что для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) необходимо изменить «роль» Ирана.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.