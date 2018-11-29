В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, боевиками доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом.
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Он также добавил, что боевики готовят провокации в провинциях Хама и Идлиб.
Соломатин подчеркнул, что данные акции намерены провести террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».
Ранее в МИД России рассказали о провокациях террористов в Сирии.
«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.