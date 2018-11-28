В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/12074341/RIAN_5712369.HR-pic905-895x505-87484.jpg">

Суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

В ЦОС ФСБ отметили, что среди экипажа также были два сотрудника СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, которые занимались координацией действий украинских кораблей. Отмечается, что Сорока находится в больнице в Керчи вместе с двумя моряками, которые пострадали в результате инцидента, его состояние оценивается как стабильное.

Реклама

Сообщается, что Андрей Драч в зале суда заявил, что не имел умысла нарушать российские законы.

«Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал», — сказал Драч.

Отмечается также, что Сорока был арестован Керченским городским судом 27 ноября.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму раскрыл статус арестованных украинских военных.