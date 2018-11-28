Порошенко рассказал об обещании Помпео оказать Украине военную помощь

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал об обещании американского госсекретаря Майка Помпео оказать Киеву полную поддержку, в том числе и военную. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам главы государства, он обсуждал с Помпео ситуацию, возникшую после инцидента в Керченском проливе.

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«Во время разговора мы получили полную поддержку, (обещание получить. — Газета.Ru) помощь, включая военную помощь», — сказал Порошенко.

Он добавил, что поддержка американской стороны будет касаться мер, необходимых для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на поддержку Вашингтона.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.