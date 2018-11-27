ФСБ: украинским военным приказали «скрытным порядком» перейти в Бердянск

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При осмотре задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины был обнаружен документ, в котором перед военными была поставлена задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», сообщается на сайте ФСБ России.

«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ: «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что на том же катере также был обнаружен рукописный конспект правил хождения по Керченско-Еникальскому каналу, которые были установлены российской стороной. В ФСБ отметили, что это говорит о хорошей осведомленности моряков о порядке прохождения канала.

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала изъятые у задержанных украинских моряков документы.