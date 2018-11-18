WP: офицера ВМС США могут допросить из-за столкновения фрегата и танкера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/305/11990305/Depositphotos_140735698_l-2015-pic905-895x505-88530.jpg">

Офицера ВМС США могут допросить в рамках расследования столкновения норвежского фрегата «Хельге Ингстад» и танкера «Сола». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в норвежской коммуне Эйгарден, расположенной на островах. Фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture («Единый Трезубец»), оказался на пути у танкера, размер которого вдвое превышает военный корабль. Как выяснилось, боевой корабль шел с выключенным транспондером, и экипаж танкера не заметил фрегат. Кроме того, удалось установить, что «Хельге Ингстад» следовал наперерез курсу танкера.

Реклама

По данным издания, офицер ВМС США, чье имя не разглашается, находился на борту норвежского корабля в рамках программы кадрового обмена во время столкновения.

Как отмечается, представители Норвегии уже связались со своими американскими коллегами.

Ранее сообщалось, что столкнувшийся с танкером фрегат норвежских ВМС стремительно уходил под воду.