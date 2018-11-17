Посол России в США оценил ситуацию вокруг ДРСМД

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Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что потенциал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще не исчерпан. Об этом он заявил в интервью НТВ.

По его словам, договор все еще может послужить безопасности США и России.

«Вы упомянули договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как Российской Федерации, так и Соединенных Штатов Америки», — сказал Антонов.

Ранее источник в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать с Россией и Европой свои действия по выходу из ДРСМД.