Генсек НАТО отреагировал на предложение Макрона создать общеевропейскую армию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развитие обороны Европейского союза (ЕС) не является альтернативой для сотрудничества с блоком, передает ТАСС.
По его словам, оборонное сотрудничество ЕС не должно превращаться в альтернативу альянсу.
«У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США», — сказал Столтенберг.
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Он уточнил, что после Brexit 80% расходов блока на оборону будет поступать из стран, которые не входят в ЕС. Кроме того, география стран НАТО обеспечивает эффективное противостояние терроризму.
Ранее сообщалось, что американского президента Дональда Трампа оскорбило предложение французского коллеги Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию.