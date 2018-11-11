Генсек НАТО отреагировал на предложение Макрона создать общеевропейскую армию

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развитие обороны Европейского союза (ЕС) не является альтернативой для сотрудничества с блоком, передает ТАСС.

По его словам, оборонное сотрудничество ЕС не должно превращаться в альтернативу альянсу.

«У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США», — сказал Столтенберг.

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Он уточнил, что после Brexit 80% расходов блока на оборону будет поступать из стран, которые не входят в ЕС. Кроме того, география стран НАТО обеспечивает эффективное противостояние терроризму.

Ранее сообщалось, что американского президента Дональда Трампа оскорбило предложение французского коллеги Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию.