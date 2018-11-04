Глава МИД ФРГ предложил план для сохранения мира в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС необходимо пересмотреть режим контроля над вооружениями для сохранения мира в Европе. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, Европе также следует пересмотреть политику контроля над разоружением.

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Он также добавил, что ФРГ будет выступать за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Маас подчеркнул, что отказ от данного соглашения ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения.

Ранее сообщалось, что МИД России назвал выход США из ДРСМД попыткой «развязать себе руки».