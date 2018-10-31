Трамп обещал отправить до 15 тысяч военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на американо-мексиканскую границу будут отправлены до 15 тыс. американских военнослужащих, чтобы защитить страну от проникновения «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, в Соединенных Штатах готовы к отправке на южную границу 5 тыс. военнослужащих, всего же планируется отправить до 15 тыс. солдат.

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«Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть 5 тысяч, а будет 10-15 тысяч военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдет, мы этого не допустим», — заявил Трамп.

Глава США также выразил обеспокоенность новым «караваном», который начинает формироваться в Сальвадоре.

29 октября Пентагон объявил, что первые 800 солдат уже были направлены к государственной границе США и Мексики.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отказаться от помощи странам, из которых идет «караван мигрантов».