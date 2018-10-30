«Адмирал Кузнецов» не пострадал при инциденте на заводе

Российский крейсер «адмирал Кузнецов» не пострадал в результате затопления плавучего дока, где корабль ремонтировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

«Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Мурманске затонул плавучий док, где происходит ремонт крейсера..