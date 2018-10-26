Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД

Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается рассмотрением вопросов разоружения и международной безопасности, проголосовал против внесения проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, предложенного Россией, передает РИА «Новости».

«Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения, значительная часть из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, мне непонятна их позиция, я имею в виду — ни позиция тех, кто воздержался, ни позиция тех, кто проголосовал против», —заявил заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов по итогам голосования.

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Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31, 54 страны воздержались от голосования.

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