В США приостановили полеты истребителей F-35 из-за технических проблем

Пентагон принял решение временно приостановить полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за обнаруженной проблемы с топливной системой. Об этом пишет Marine Times.

11 октября уже сообщалось о временной приостановке полетов данных истребителей для поиска проблем в топливной системе.

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Marine Times уточняет, что американским военным, помимо обнаруженной ранее неисправности, удалось выявить две трубы подачи топлива, которые требуют дополнительной проверки и замены.

В издании отмечают, что данная проблема выявлена у самолетов с большими количеством летных часов. Подчеркивается, что ее можно будет устранить без демонтажа двигателя.