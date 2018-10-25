Минобороны Сербии опубликовало книгу военного преступника

Министерство обороны Сербии опубликовало книгу бывшего главы югославской армии Небойши Павковича, находящегося в тюрьме за военные преступления, совершенные в Косово, передает Balkan Insight.

Книга посвящена военной кампании НАТО в Югославии в марте-июне 1990 года, она была представлена на книжной ярмарке, которая проходит в Белграде.

Сообщается, что книга Павковича станет одной из книг запланированной к выходу серии, которая будет посвящена воспоминаниям участников войны в Косово.