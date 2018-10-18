Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани

При выполнении учебного-тренировочного полета на Кубани потерпел крушение самолет Л-39. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Крушение произошло около 17.00 мск в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края. Отмечается, что самолет упал в воду.

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В настоящий момент поисково-спасательная группа ищет летчиков Л-39 в районе крушения.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение самолет Су-27УБ, в результате происшествия погибли украинский и американский пилоты.